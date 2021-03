Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost ranite, joi dimineața, in urma unui accident care a avut loc pe DN73 Brașov-Rașnov, la ieșire din localitatea Cristian spre Rașnov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, doua autoturisme au fost implicate in accident. “In urma impactului, șase…

- Sase persoane au ajuns la spital, marți dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, intre Brasov si Rupea. Potrivit Centrul Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 Brasov – Rupea, la kilometrul 25, in afara localitatii Rotbav,…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineata, pe DN5, in localitatea Calugareni din judetul Giurgiu, relateaza Antena 3. Zece persoane au fost implicate in accident, iar autoritațile au activat planul ROȘU de intrevenție. Sapte persoane sunt ranite, dintre care trei incarcerate dupa…

- De la ora 12.30, cand a fost deschisa platforma de programari pentru vaccinul AstraZeneca și pana la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate, arata datele furnizate de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 80.328 de persoane s-au…

- Fondatorul grupului de divertisment Divertis, actorul Toni Grecu, a facut cateva precizari referitoare la starea sa de sanatate și la tratamentul primit in spital. Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea…

- Un studiu de ultima ora arata ca aproape o treime dintre pacienții cu Covid recuperați se reintorc in spital in termen de cinci luni, cu diverse boli, iar unul din 8 moare. Aproape o treime dintre pacienții care s-au vindecat de Covid-19 ajung inapoi in spital in urmatoarele 5 luni, iar unul din opt…

- Fostul portar Rica Raducanu a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. “Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19”, a precizat clubul giulestean. In varsta de 74 de ani,…

- Un barbat care sufera de “tulburari psihologice grave” a ranit grav trei persoane cu un cuțit, sambata seara, la Antony, Paris, a declarat duminica prefectura Hauts-de-Seine, excluzand orice motiv terorist. Ancheta ulterioara a aratat ca atacul a fost motivat de ura, intrucat toate victimele – o femeie…