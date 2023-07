Microbuz cu 16 pasageri s-a ciocnit cu un autoturism pe Autostrada Soarelui: 3 persoane au fost transportate la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare la un accident rutier, care a avut loc in urma cu puțin timp, pe raza localitații Banița. In sprijin, a fost alocat și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. Ajunse la locul…

- Un accident rutier a avut loc seara trecuta in jurul orei 22.00 in Mamaia Nord, langa Hotel Nyota.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a sarit peste sensul giratoriu.La fata locului a intervenit Detasamentul Fripis cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si Descarcerare si SMURD B Midia.Trei persoane…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 10 dintre acestea, 2 adulți și 7 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- In urma apelului primit prin SNUAU, din data de 25.04.2023, la ora 14:08, pompierii ISU Timis au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI, descarcerare si prim ajutor in urma unui accident rutier produs la iesire din comuna Dumbravita spre A1.Potrivit ISU Timis, la fata locului s…

- Accident pe DN 1: Trei persoane, transportate la spital dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit.Trei persoane au fost transportate la spital, duminica dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 1, in judetul Cluj. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat, o victima incarcerata…

- Doua autoturisme, in care se aflau 7 persoane, printre care și o fetița de 9 ani, au fost implicate intr-un accident rutier pe drumul ce leaga Hunedoara de Calan. „In aceasta dimineața, pompierii Detașamentului Hunedoara au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma dotata cu…

- Un accident s-a produs pe raza localitații Mihaiești, in aceasta dimineața. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar in cele din urma la spital au ajuns 3 persoane, dintre care un minor. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii de Intervenție Aghireșu, au…