Stiri pe aceeasi tema

- Banda 2 de pe autostrada A1 este inchisa la kilometrul 408+200, pe raza localitații Holdea, judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Deva. Conform DRDP Timisoara se executa lucrari de inlocuire a parapetului median. „Banda 2 este inchisa circulației rutiere pana aproximativ in jurul orei 16. Traficul…

- Un nou incident pe autostrada A1 in vestul tarii. Doua camioane s-au rasturnat la la kilometrul 398+600 pe sensul de mers spre Deva. „Pana in jurul orei 13 (estimativ), este inchisa circulația pe autostrada A1, pe sectorul km 401+000 – km 391 intre Dobra și Ilia, pentru ridicarea a doua camioane”,…

- Capitanul Petru Cibian, cadru militar de la ISU Hunedoara, calatorea duminica spre Suceava cand, in zona localitații nemțene Grințieș, la doar cațiva metri in fața sa, doua mașini au fost implicate intr-un accident grav. Alaturi de alți doi barbați cu pregatire pentru situații de urgența, capitanul…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Un grav accident de circulație pe autostrada A1, in dreptul localitații Ilia, din județul Hunedoara, ingreuneaza traficul pe sensul de mers Timișoara – Deva. Conform DRDP Timișoara incidentul a avut loc la km 387 pe A1 și circulația se desfașoara dirijat, pe banda de urgența. Articolul Trafic ingreunat…

- Incident tragic in vestul țarii, un barbat in varsta de 33 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu un ATV. Duminica, 30 aprilie a.c., in jurul orei 19,00, in afara localitații aradene Tarnavița (comuna Halmagel), pe D.J. 763/A, la limita cu județul Hunedoara, conducatorul unui ATV...