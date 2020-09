Microbul care se hrănește cu creierul uman O amiba mortala, care se hranește cu creierul uman, a fost descoperita in rețeaua de alimentare cu apa a unui oraș din Texas, relateaza The Independent. Locuitorilor din Brazoria din zona apropiata li s-a interzis sa bea sau sa foloseasca apa de la robinet, din cauza microbului care provoaca o varianta foarte rara de encefalita care progreseaza foarte rapid și omoara persoana infectata intr-o sapt Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

