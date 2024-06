Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Societatii Romane de Alergologie si Imunologie Clinica (SRAIC), prof. dr. Carmen Bunu, a declarat, miercuri, ca, daca din 2008 pana acum se stia ca principalul aero-alergen in Romania este ambrozia, in acest an a fost depistat un alt agent extrem de periculos,

- Cea mai mare despagubire platita de o companie membra a UNSAR in baza unei asigurari facultative de locuinta pentru acoperirea pagubelor generate de o furtuna produsa anul trecut a depasit 400.000 lei, a anuntat vineri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Conform…

- Cea mai mare despagubire platita de o companie membra a UNSAR in baza unei asigurari facultative de locuinta pentru acoperirea pagubelor generate de o furtuna produsa anul trecut a depasit 400.000 lei, a anuntat vineri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Conform…

- MAI: Retelele de socializare sunt spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale Ministerul Afacerilor Interne, atrage atentia ca in Romania, retelele de socializare sunt considerate spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale prin intermediul…

- Meteorologii anunța val de ploi, vijelii și grindina in mai multe zone din țara. Iar in urmatoarea perioada vom avea temperaturi de vara, dar cu fenomene extreme, exceptand zonele sudice, unde temperaturile vor fi mai scazute decat cele obișnuite pentru data din calendar. Instabilitatea atmosferica…

- Este alerta in Romania din cauza unei boli care face ravagii! Doi bebelusi au murit. Situația este foarte grava in Romania. Iata ce au transmis specialiștii cu privire la creșterea alarmanta a cazurilor de tuse convulsiva!

- Romania a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, 112 cazuri de tuse convulsiva, de sapte ori mai multe decat numarul de cazuri din tot anul trecut. Cazurile au fost raportate in 22 de judete, dar exista diferente mari de la un judet la altul in ceea ce priveste incidenta. Timis a inregistrat…

- Clienții unei celebre banci din Romania au primit mesaje care ascund o escrocherie, dupa ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic. Reprezentanții ii avertizeaza sa nu deschida linkurile și nici sa nu apeleze respectivele numere de telefon.