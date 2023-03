Stiri pe aceeasi tema

- Peste 43% dintre managerii si expertii in resurse umane din companiile mari prevad o crestere a recrutarii in business si tehnologie in anul 2023, iar 54% estimeaza o marire a numarului de oportunitati pentru profesionisti, arata un studiu privind piata fortei de munca care cuprinde predictiile a 222…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 44,38 milioane lei, in scadere de doua ori si jumatate, de la 112,91 milioane lei in 2021. Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2022 s-a ridicat la 1.805.525.618…

- „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita la nivel european sa se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din Romania. Altii, in schimb, critica taxa de solidaritate cu aceeasi vehementa, pe…

- "Intr-o perioada dificila din punct de vedere economic, ar trebui ca si companiile mari care au platit impozite mai mici de 1% din cifra lor de afaceri sa plateasca macar aceasta cota pentru a sustine cresterea veniturilor angajatilor care contribuie cel mai mult la dezvoltarea Romaniei. Acesta este…

- Social-democratii au precizat ca scopul final al taxei de solidaritate este de a sustine masurile pentru scaderea impozitarii muncii, in special la angajatii cu venituri mici sau medii, si de a sustine sistemul de Educatie care pregateste viitoarea forta de munca a Romaniei. „PNL trebuie sa se hotarasca…

- „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita la nivel european sa se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din Romania. Altii, in schimb, critica taxa de solidaritate cu aceeasi vehementa, pe…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat vineri noi detalii despre politica fiscala pe care partidul sau o dorește dupa preluarea guvernarii. El a spus ca iși dorește ca și companiile mari care activeaza in Romania sa plateasca, la fel ca și micile companii, un impozit de cel puțin 1% din cifra de afaceri.…

- In doar cei doi ani in care Ludovic Orban a fost ministru al Transporturilor, cifra de afaceri a firmei de construcții a lui Nelu Iordache a crescut de aproape 12 ori. De la 18,5 milioane de euro, cifra de afacere a ajuns la aproximativ 220 de milioane de euro. Creșterea semnificativa s-a datorat in…