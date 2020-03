Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23 centre de distributie aprovizioneaza, zilnic, lanturile de magazine ale celor mai mari retaileri din Romania, iar cei noua jucatori din comertul modern au in exploatare peste 950.000 de metri patrati (mp) de spatii de depozitare, releva o analiza publicata, joi, de o agentie independenta…

- Adrian Oros: „Inca de la inceputul crizei, Ministerul Agriculturii a demarat o monitorizarea a prețurilor la raft. Avem monitorizari in 17, 19 și 24 martie. Am luat produsele de baza. In 17 martie, prețurile au crescut brusc la aproape toate produse de baza. Pe 19 și 24, prețurile au revenit la valorile…

- Fermierii, confruntati cu o situatie deosebit de grea, pe de o parte din cauza vremii, pe de alta din cauza situatiei generate de riscul Covid-19, spun ca pentru ei Guvernul nu a gandit nicio masura de sprijin si ca sunt lasati in voia sortii.

- Preturile pentru unele fructe si legume autohtone, dar si de import, au explodat in plina criza provocata de pandemia de coronavirus. In unele magazine din Chisinau, produsele s-au scumpit cu pana la 50 la suta.

- Vanzarile Agricola Bacau au crescut in ultima perioada, in contextul pandemiei de Coronavirus care golește rafturile cu alimente din magazine, noteaza wall-street.ro. Compania anunța ca plafoneaza prețurile produselor și ca s-a oferit sa finanțeze... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vanzarile Grupului Agricola, unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui din Romania, au crescut in ultima perioada, in contextul pandemiei de Coronavirus care golește rafturile cu alimente din magazine. Compania anunța ca plafoneaza prețurile...

- De când fermierii germani au ieșit cu miile în strada, pentru a cere mai multa apreciere pentru munca lor, prețurile la produsele alimentare au devenit o problema politica la cel mai înalt nivel, în Germania. Luni, cancelarul Angela Merkel (CDU) a discutat cu reprezentanții celor…

- Avand in vedere faptul ca perioada sarbatorilor de iarna s-a sfarșit, pentru evitarea crearii unui aspect insalubru și formarea altor rampe clandestine de deșeuri, informam populația ca este interzisa abandonarea/aruncare brazilor pe domeniul public, respectiv la amplasamentul europubelelor. Brazii…