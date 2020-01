Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL, eurodeputatul Cristian Busoi, a declarat, vineri, la Timisoara, ca un spital regional in resedinta de judet se va putea realiza doar dupa anul 2027, investitia fiind mult intarziata de fosta guvernare, care nu a prins in proiectele sale decat trei astfel de obiective, respectiv…

- Antrenorul formatiei feminine de handbal SCM Craiova, Bogdan Burcea, a sustinut o conferinta de presa in care a prefatat duelul cu Rapid Bucuresti, din etapa a 13-a din Liga Florilor. Partida este programata duminica, de la ora 11.00, in Sala Polivalenta . Strategul gruparii din Banie a vorbit si pe…

- Formațiile din campionatul intern vor pleca, una cate una, in Spania, respectiv Turcia, pentru a-și incarca bateriile in țarile mai calde inaintea unei primaveri de foc in Romania.De duminica se termina oficial vacanța in Liga 1! Primiicare lasa sarmalele și cozonacul și se pun pe treaba sunt cei de…

- Saptamana viitoare va fi semnat contractul de finantare privind construirea la Iasi a viitorului Spital Regional de Urgente. Anuntul a fost facut astazi, in cadrul unei conferinte de presa, de Ministrul Sanatatii, Victor Costache, aflat in vizita la Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/13-dec-ora-16-V-Costache-spitale-regionale.mp3…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova nu a reusit sa dea peste cap calculele hartiei si a pierdut partida din aceasta seara, din Capitala. Trupa lui Bogdan Burcea a cedat la o diferenta mare de scor, 16-27, intalnirea cu CSM Bucuresti, din etapa a 11-a din Liga Florilor. Golurile formatiei CSM Bucuresti…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova intalneste astazi, de la ora 18.30 (TVR 1), in deplasare, pe CSM Bucuresti. Confruntarea conteaza pentru etapa a 11-a , ultima din 2019 din Liga Florilor. Intrecerea interna se intrerupe pentru a face loc Campionatului Mondial din Japonia, care se va desfasura…

- Partida Petrolul Ploiești – ASU Poli Timișoara s-a incheiat cu victoria gazdelor, cu 1-0. Dar disputa din etapa a 15-a din Liga a II-a a fost umbrita de violențe. La finalul confruntarii de pe „Ilie Oana“, fanii „lupilor galbeni“ s-au luat la bataie cu cei ai timișorenilor, dar și cu rapidiștii prezenți…

- 1 de 7 In acest week-end, la Craiova a avut loc „Space Apps Challenge 2019”, hackathon-ul organizat anual sub patronajul NASA, Agentia Spatiala Americana. A doua editie a acestui concurs organizata in Banie a fost un real succes. Peste 50 de tineri craioveni s-au inscris la editia din acest an a hackathon-ului,…