Micii exploratori vor fi incantati sa primeasca kituri de experimente in dar Una dintre cele mai bune modalitati de a pastra copiii ocupati, de a le dezvolta simtul angajamentului si de a-i responsabiliza, este aceea de a le oferi kit-uri de experimente prin care sa isi puna la contributie inteligenta si sa inteleaga mai bine stiinta si caile prin care chimia, mecanica si fizica se imbina intr-un mod armonios. Exista o multime de videoclipuri pe Youtube sau pe alte platforme asemanatoare care prezinta experimente stiintifice usor de realizat acasa, care sunt deopotriva amuzante si interesante pentru copii si pentru adulti si care pot usor influenta viitoarele idei de … Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

