Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se sarbatorește Ziua Drapelului Național in București, printr-o ceremonie publica ce va avea loc in Piața Tricolorului, in fața Palatului Cercului Militar Național. Conform unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ceremonia de Ziua Drapelului Național va incepe la ora 10:00 in Capitala. La…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a participat marți la ceremonia de semnare a doua contracte majore de finanțare pentru extinderea rețelei de metrou din București, subliniind importanța parteneriatelor in dezvoltarea infrastructurii urbane. Valoarea primului contract este de 12,97 miliarde…

- Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT Caras-Severin fac marti zeci de perchezitii intr-un dosar penal care vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si traficul de migranti, trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, facilitarea sederii…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a declarat joi ca Guvernul Romaniei a modificat legislația pentru a simplifica inchirierea stadionului Ghencea, deținut de Ministerul Apararii Naționale, potrivit Gazetei Sporturilor (GSP). Becali a menționat ca guvernul a decis ca ministrul Apararii sa…

- CSA Steaua a emis un comunicat de presa in care a anunțat decizia Curții de Apel, și anume ca palmaresul din 1947 pana in 1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei. Curtea de Apel București a publicat motivarea deciziei din octombrie 2023, care preciza ca CSA Steaua ramane cu palmaresul din perioada…

- Ministerul Apararii Naționale continua recrutarea tinerilor pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. In seria a doua a campaniei de recutare și selecție se cauta persoane care au aptitudinile necesare spre a ocupa cele 3.800 de posturi vacante din Armata Romana, in 32 județe din țara și…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca se vor aloca 500 de milioane de euro pentru a moderniza secțiunea de cale ferata Predeal – București – Constanța. Linia va fi una de mare viteza și va scurta foarte mult timpul de calatorie. ”Și in domeniul feroviar avem investiții…