- Inscriere clasa pregatitoare, etapa a doua: Cand se vor afișa listele finale pentru anul școlar 2022-2023. Reguli la departajare Inscrieri la clasa pregatitoare 2022, a doua etapa: listele finale ale copiilor inscriși etapa a II-a, pentru anul școlar 2022-2023 vor fi afișate miercuri, 29 iunie. Pana…

- Festivalul Inimilor” a ajuns la ediția cu numarul 31, iar Timișoara e pregatita de un spectacol memorabil. Cu participarea ansamblurilor din 11 țari de pe toate continentele, dar și a nenumaratelor ansambluri folclorice din Romania. Tradițiile, culorile, bucuria și multiculturalitatea vor fi nelipsite…

- Andreea Olaru, o brasoveanca din Rupea a reusit sa termine 12 clase obtinand premiul I in fiecare an, din clasa I si pana in a XII-a, iar ultimul an de liceu l-a incheiat cu media generala de 9,74, relateaza Buna Ziua Brasov. „Am avut profesori minunati, le-am pus o multime de intrebari, m-au ajutat…

- Parinții susțin ca balada populara, „Moartea lui Constantin Brancoveanu”, care este predata la limba și literatura romana, este mult prea dura prin scenele de tortura pe care le descrie pentru varsta copiilor de clasa a V-a. Parinții se plang ca textul baladei populare, „Moartea lui Constantin Brancoveanu”,…

- Cine este Darius Mabda, marele caștigator al sezonului 12, Romanii au talent. S-a anunțat marele caștigator al emisiunii Romanii au talent sezonul 12. Darius Mabda este cel care vineri seara a caștigat sezonul 12 al emisiunii Romanii au talent dar și premiul cel mare de 120.000 de euro. Totodata, el…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat Diplome de Onoare pentru Cosmin Ciorba, elev in clasa a 11-a la Liceul „Ion Creanga”, și Andrei Copaci, elev in clasa a XII-a la Liceul „Prometeu-Prim” din Capitala.

- Iancu Popovici, un trompetist de legenda al muzicii populare din Timișoara, s-a stins din viața, in urma unui infarct, la varsta de 57 de ani.S-a nascut pe 30 iulie 1964 intr-o zona plina de traditii, Domasnea, Iancu a fost fiul celebrului Luta Popovici, un mare maestru al taragotului, recunoscut in…

- Au inceput inscrierile la clasa pregatitoare! Astfel pana pe 10 mai, parinții pot depune cererile de inscriere pentru copiii care vor implini varsta de 6 ani pana pe 31 august 2022. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara, pentru anul școlar 2022-2023,…