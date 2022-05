Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a participat in satul Caprioru din comuna Tatarani, la inaugurarea unui centru medical modern, o investiție importanta pentru localitate.Investiția „Realizare și dotare dispensar medical in satul Caprioru, comuna Tatarani, județul Dambovița”,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt a cautat și, firesc, a gasit o solutie pentru a opri accesul persoanelor se pare ca invadau parcarea acestei instituții județene, in special vara. Se arata cu degetul spre oamenii care vin la Serviciul Pasapoarte, in special…

- Stadionul „Tineretului“ din Craiova va fi pus la pamant in acest an, pentru a face loc unui complex sportiv multifunctional. Investitia estimata la 20 de milioane de euro, pentru care au fost solicitate fonduri de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de Investitii (CNI), ar putea demara anul…

- Un complex cu bloc de 9 etaje, spații comerciale și de servicii va fi construit pe Calea Moldovei langa fostul supermarket Interex. Este vorba despre terenul pe care urma sa fie construit centrul comercial Focșani Plaza insa criza economica din 2009 a pus pe butuci afacerea imobiliara. Investiția a…

- Primul muzeu construit de la zero in Transilvania in ultimul secol, in Florești, mai așteapta. Consilierii USR din Florești au votat impotriva proiectului de 15 milioane de euro, cu finanțare prin PNRR.

- Sambata, 26 februarie, de la ora 22:00, Antena Stars lanseaza cea mai noua productie, „REAla by Ana Morodan”, un reality show care isi propune sa urmareasca o zi obisnuita din viata mai putin obisnuita a Anei Morodan. Astfel, in fiecare sambata si duminica, de la ora 22:00, la Antena Stars, telespectatorii…