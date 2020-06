„Daca va este frica, sunteți confuzi sau furioși, ori pur și simplu va simțiți copleșiți, sa știți ca nu sunteți singuri. Și eu simt toate astea. Toți le simțim”, a spus fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, intr-un discurs catre absolvenții din acest an, in cadrul Dear Class of 2020 – cel mai mare banchet de absolvire organizat online.In mesajul sau, consemnat de The Washington Post, fara sa-l numeasca direct pe președintele Donald Trump, a facut aluzie la valul de proteste care a cuprins SUA in ultimele doua saptamani, a amintit de problemele cauzate de pandemie, a vorbit despre…