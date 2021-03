Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al casei regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor Archie, relateaza Reuters si AFP. "Nu suntem deloc o familie rasista", a afirmat…

- Interviul exploziv acordat de printul Harry si sotia sa Meghan Markle jurnalistei de televiziune americane Oprah Winfrey a divizat opinia publica din Regatul Unit, tinerii fiind in mod clar mai favorabili cuplului, potrivit unui sondaj publicat marti, relateaza AFP. Potrivit sondajului…

- Interviul acordat de printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, pentru emisiunea lui Oprah Winfrey si difuzat duminica seara de CBS a inregistrat cifre importante de audienta pentru postul american de televiziune.

- Interviul acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey de printul William si sotia lui, Meghan, in care fostul cuplu princiar a vorbit despre rasism, insensibilitate si relatii familiale tensionate, are efectul unei veritabile "bombe" in Marea Britanie, facand sa se clatine monarhia…

- Ducii de Sussex, Harry și Meghan, au aruncat cateva „bombe” in timpul mult așteptatului interviu acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey, interviu care a fost difuzat in cursul nopții. Ei au facut dezvaluiri depre viața din sanul familiei regale britanice și probabil cea mai stanjenitoare este aceea…

- Meghan Markle a avut ganduri suicidare Meghan Markle a marturisit ca a avut ganduri suicidare din cauza presei, dar familia regala nu i-a permis sa primeasca ajutor in acele momente dificile pentru sanatatea sa mintala. In interviul de doua ore difuzat duminica noapte la postul american de televiziune…

