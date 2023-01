Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Turda a pronunțat ieri sentința in dosarul penal in care se judeca accidentul mortal produs in data de 6 februarie 2020, cand un șofer a lovit o femeie pe trecerea pentru pietoni din Luna, care ulterior a decedat. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.50, la trecerea pentru pietoni din…

- Un barbat de 69 de ani a facut atac de cord in timp ce se afla la volan, iar mașina lui a ajuns intr-un copac. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de azi, 27 decembrie, in jurul orei 15.00, pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.

- Trei pacienti care mergeau catre sedintele de dializa si soferul masinii care le asigura transportul au ajuns la spital joi dimineata in urma unui accident. Accidentul a avut loc pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, implicate fiind masina pentru transportul persoanelor…

- Carl Froch (45 de ani), unul dintre cei mai importanți boxeri britanici, pe cale sa fie inclus in Hall of Fame, a facut o declarație bizara, cu care a starnit valuri de ironii pe rețelele sociale.

- Compania OMV Petrom a fost condamnata in prima instanța de Judecatoria Gaiești pentru moartea in 2016 a unui copil de un an și opt luni intr-un puț petrolier al companiei. Decizia nu este definitiva, iar OMV Petrom va formula apel impotriva hotararii. OMV Petrom, condamnata penal in prima instanța Accidentul…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Gabi Badalau a oferit primele declarații dupa ce s-a stabilit domiciliul copiilor la Claudia Patrașcanu. In cursul zilei de astazi, instanța a decis ca cei doi copii ai lor vor ramane la ea, iar Gabi Badalau va avea foarte mult timp sa petreaca cu cei mici. Iata…

- Trei pompieri satmareni, aflati in timpul liber, au sarit imediat in ajutorul unei adolescente de 14 ani lovita de o masina pe o trecere de pietoni, la iesirea din Satu Mare. Accidentul a avut loc vineri, 11 noiembrie. “La 08:20 sunt la voi, ajungem la unitate pana la 09:30. In maximum 2 ore terminam…