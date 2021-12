Stiri pe aceeasi tema

- Micile schimbari duc la mari schimbari. Folosește aceste sfaturi simple, fa un pas in direcția buna și transforma-ți corpul intr-o fortareața inexpugnabila! S-ar putea sa credeți ca ați facut deja un pas uriaș catre un stil de viața sanatos, dar adevarul este ca a manca bine nu inseamna doar a bea shake-uri…

- Cu cine iși petrece Rita Mureșan vacanțele? Fanii vedetei vor sa afle detalii din viața sa dupa divorț. Aceasta a trecut prin multe schimbari de-a lungul timpului. Cu ce marturisiri vine acum fostul model? Cei care o urmaresc de ani buni așteptau sa auda asta. Rita Mureșan, marturii din viața personala:…

- Actrița din serialul ”Neveste disperate”, acum in varsta de 46 de ani, a postat o fotografie pe contul ei de Instagram in care apare in timp ce savureaza pe indelete un pahar de cocteil Tequila Sunrise. Eva Longoria recunoaște ca e un viciu vinovat, dar le spune fanilor ca alcoolul o ajuta in menținerea…

Majoritatea femeilor sunt conștiente de tipul lor de silueta și știu sa o puna in evidența cu ușurința, dar cele cu silueta tip para au tendința sa fie complexate din cauza acestui lucru, deși nu au...

- MediCOOL este primul show care face sanatatea un interes general. E emisiunea care in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala și ne spune, de fiecare data, ca prioritatea noastra trebuie sa fie intotdeauna sanatatea.

- Ca lider al industriei alimentare și al producției sustenabile de carne de porc, Smithfield Romania considera ca implicarea continua in programe de responsabilitate cu un impact pozitiv asupra comunitaților in care iși desfașoara activitatea, este o datorie de onoare. In cei peste 17 de ani de activitate,…

- Exista un mit conform caruia o un stil de viata sanatos inseamna doar a manca sanatos si a face miscare. In realitate, crearea unui stil de viata sanatos si mentinerea acestuia nu depinde doar acesti doi factori, ci si de o atitudine pozitiva, o sanatate mintala puternica si o imagine de sine sanatoasa. …

- Invitat in platoul Xtra Night Show, Marcel Pavel a marturisit ca inca plage moartea mamei. La șase saptamani de la tristul eveniment, cantarețul face eforturi sa-și continue viața , cu activitaile de zi cu zi, deși pierderea celei care i-a dat viața inca il afecteaza profund.