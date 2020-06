Stiri pe aceeasi tema

- Deputații parlamentului iranian au cerut guvernului sa suspende verificarea IAEA a activitaților nucleare din Republica Islamica. Serviciul de presa al parlamentului țarii a raportat astazi ca 240 de deputați ai parlamentului au apelat la guvern, solicitand Executivului de la Teheran sa suspende punerea…

- Serbia doreste sa continue sa aiba relatii echilibrate cu Occidentul, Rusia si China, in timp ce incearca sa adere la Uniunea Europeana si sa ajunga la o rezolvare a problemei legate de Kosovo, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat joi Reuters inaintea alegerilor…

- Un expert in drepturile omului al ONU si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu ceea ce el numeste "lipsurile alimentare si malnutritia raspandite" in Coreea de Nord, situatia fiind inrautatita de inchiderea timp de cinci luni a granitei cu China si de masurile stricte de carantina impotriva…

- China si alte tari din Asia, precum Cambodgia si Filipine, si-au inasprit cenzura in timpul pandemiei de COVID-19, a estimat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat in care detaliaza actiunile intreprinse in…

- Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat autoritațile siriene și Rusia pentru atacurile aeriene asupra țintelor umanitare din nord-vestul Siriei. Activistii pentru drepturile omului considera aceste atacuri drept crime de razboi. Un raport al Amnesty International publicat…

- Pandemia de COVID-19 nu trebuie sa fie un "cec in alb" pentru incalcarea drepturilor omului, a avertizat joi Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, criticand "puterile nelimitate" adoptate de unele tari, transmite AFP. "Pot fi necesare masuri de urgenta pentru a raspunde…