Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Michelin a anunțat vineri ca și-a vandut activitațile din Rusia catre grupul rus Power International Tires LLC, potrivit AFP. Preluarea „va proteja 250 de locuri de munca, in principal in Davidovo”

- Volkswagen si-a vandut actiunile din Volkswagen Group Rus LLC catre Art-Finance LLC, care este sustinuta de grupul de distribuitori auto Avilon, a spus VW intr-un comunicat. Tranzactia include unitatile de productie din Kaluga, structura importatorului, care cuprinde afaceri de distributie si post-vanzare,…

- SUA sanctioneaza sute de entitati si persoane care au legaturi cu Rusia: Moscova a ripostat la felAdministratia de la Washington a anuntat vineri, in paralel cu summitul Grupului G7, noi sanctiuni masive contra Rusiei, vizand sute de entitati si persoane, dar Moscova a reactionat simetric, impunand…

- Un tribunal de la Moscova a dispus joi dizolvarea reputatului Centru Sova, specializat in studierea nationalismului, rasismului, xenofobiei si legaturilor dintre religie si societate in Rusia, din cauza participarii la evenimente in afara Moscovei, in plina reprimare a ultimelor voci critice, dupa invazia…

- Retorica ”extremista” a Kievului demonstreaza necesitatea de a continua campania militara rusa in Ucraina, a anuntat vineri, 21 aprilie, Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, citat de EFE și Agerpres . ”O astfel de retorica si actiunile criminale ale regimului de la Kiev dovedesc necesitatea…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- Pavel Gubarev a vorbit, astfel, intr-o postare pe canalul de Telegram, despre riscul tradarii de catre Kremlin și a "cincea coloana" din interiorul Federației Ruse, care ar putea intra in negocieri de pace cu Ucraina, relateaza Ziare.com.In postarea menționata, Gubarev a amenințat chiar Kremlinul cu…

- Administratia de la Moscova a cerut, miercuri, Washingtonului sa evite incursiunile aeriene in apropierea spatiului aerian al Rusiei si in apropierea zonelor din sud-estul Ucrainei ocupate de armata rusa, in contextul tensiunilor generate de prabusirea un