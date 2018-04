Stiri pe aceeasi tema

- Santierul Naval Constanta, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, a intrat in competitia pentru programul de construire de corvete pentru marina militara, scos la licitatie de statul roman. Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, a luat parte, vineri, la semnarea acorului de colaborare…

- Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, a efectuat, vineri, o vizita la Șantierul Naval Constanța care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, a intrat in competitia pentru programul de construire de corvete pentru marina militara, scos la licitatie de statul roman.Cu ocazia…

- Michegrave;le Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, va efectua, vineri 20 aprilie, o vizita a Santierului Naval din Constanta care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, va construi pentru Romania nave performante. Cu ocazia acestei vizite, un acord de colaborare va fi semnat de catre…

- Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, va efectua, vineri 19 aprilie, o vizita a Șantierului Naval din Constanța care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, va construi pentru Romania nave performante. Cu ocazia acestei vizite, un acord de colaborare va fi semnat de catre reprezentanții…

- Peste 20 de experți in administrație publica, din Franța și din Romania, vor lua cuvantul in cadrul celei de-a opta ediții consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie la Cluj Napoca și pe 15 și 16 martie 2018 la Alba Iulia. Printre personalitațile care…

- Gastronomia franceza este o ocazie de neratat pentru maestrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuti si de a-si face cunoscuta meseria, subliniaza Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra editie "Gout de/ Good France".

- Gastronomia franceza reprezinta o oportunitate de neratat pentru maeștrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuți și de a-și face cunoscute meseria și arta, subliniaza doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra ediție…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a anuntat vineri ca s-a intalnit cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, precizand ca "relatia privilegiata" dintre cele doua tari va fi in continuare cultivata atat in plan bilateral, cat si in…