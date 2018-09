Michel Barnier respinge elementele cheie ale planului britanic privind Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Dupa iesirea din Uniunea Europeana, Marii Britanii i-ar putea fi oferit un parteneriat fara precedent, care va trebui totusi sa respecte cei patru piloni ai Pietei Unice europene, a declarat Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene, in cadrul unei conferinte de presa de la Berlin.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.Macron,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat marti ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord,…

- In condițiile in care tot mai multe voci de la Londra spun ca varianta cea mai probabila a ieșirii Marii Britanii din UE va fi aceea fara un acord economic, Theresa May a fost acuzata, inclusiv de colegi din propriul partid, ca vrea sa intarzie negocierile pentru Brexit. Ministrul Comerţului din…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…