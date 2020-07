Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei noi runde de negocieri, la Londra, Barnier a subliniat ca s-au facut ”putine progrese” in doua subiecte cruciale - conditiile unei concurente echitabile si pescuitul. “We have been saying the same thing since the very beginning.” The EU’s chief Brexit negotiator, Michel Barnier says there…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea in cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times preluat de mediafax.Negociatorul-sef…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea în cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times. Negociatorul-sef al…

- Liderii eurpeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxellesul, in urma unui summit UE,…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese, Bruxellesul, prin negociatorul…

- Uniunea Europeana denunta "calendarul riguros" fixat de Guvernul Boris Johnson pentru negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, avertizând Marea Britanie ca nu va accepta niciun parteneriat viitor daca nu vor fi întrunite conditiile de reciprocitate, potrivit Mediafax."Marea…