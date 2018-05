Stiri pe aceeasi tema

- Premierul afgan, Abdullah Abdullah, a calificat miercuri atacurile impotriva jurnalistilor drept o crima impotriva libertatii presei si a umanitatii, si a dat asigurari ca guvernul sau va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea jurnalistilor, relateaza agentia Xinhua. ''Nu exista…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara.

- Scriitorul Andrei Plesu a vorbit, saptamana trecuta, intr-o conferinta la Rezidenta Scena9, despre necesitatea exercitiului de a scrie, despre pericolul scrisului spontan si analfabet, respectiv despre patriotism, toate, elemente ale spectacolului lumii din jur.

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Aproape un miliard de dolari sunt necesari in acest an pentru a acoperi nevoile a circa un milion de refugiati rohingya inghesuiti in tabere suprapopulate in sud-estul Bangladeshului, a anuntat duminica un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite, citat de AFP.Acest efort de 950 de milioane…

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a facut apel vineri la directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore, sa abordeze problema crizei refugiatilor sirieni aflati pe teritoriul Libanului ''in scopul diminuarii suferintelor lor'', relateaza agentia Xinhua. ''Copiii sirieni care s-au nascut in Liban…

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a facut apel vineri la directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore, sa abordeze problema crizei refugiatilor sirieni aflati pe teritoriul Libanului ''in scopul diminuarii suferintelor lor'', relateaza agentia Xinhua. ''Copiii sirieni care…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca in ultima vreme s-au spus despre ea multe lucruri adevarate si neadevarate, insa este optimista ca DNA va rezolva situatia de criza prin care trece. "Suntem intr-o perioada in care s-a vorbit mult despre DNA, s-a vorbit…