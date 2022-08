Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ”situatia de securitate a Ucrainei si de componenta” acestui summit, aluzie…

- A fost facuta publica o conversație extrem de controversata dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron, care a avut loc pe 20 februarie 2022, inainte de declanașare razboiului din Ucraina. “Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina, informeaza AFP. "Nu sunt sigur ca exista vreo posibilitate ca presedintele Federatiei Ruse…

- Joe Biden a declarat, vineri, ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu a vrut sa auda" avertismentele Statelor Unite inainte de invazia lansata de Rusia in Ucraina, relateaza Le Figaro. "Multi oameni au crezut ca exagerez" cand am mentionat un atac rusesc asupra Ucrainei inainte de a incepe,…

- Ultimii soldați ucraineni care apara ce a mai ramas din Mariupolul neocupat de ruși continua sa duca lupte dure, in ciuda faptului ca sunt depașiți numeric. In plus, forțele rusești au la dispoziție tancuri și blindate, precum și susținerea aviației, a artileriei și a focului de pe mare de la navele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „dispus sa discute" cu omologul sau rus Vladimir Putin, „dar fara ultimatumuri", si respinge orice acord care sa-i „salveze fata" acestuia sau sa ofere „o iesire pentru Rusia" din situatia in care aceasta a intrat prin agresiunea impotriva Ucrainei.…

