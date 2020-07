Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Alex Zanardi, aflat inca in coma, intubat si cu asistenta respiratorie, ramane stabila, dar grava, potrivit spitalului din Siena, unde fostului pilot italian de Formula 1 a fost transferat si apoi operat in urma accidentului sau de vineri, potrivit news.ro."Starea…

- Brazilianul Felipe Massa, fost pilot in Formula 1 la Ferrari, a facut cele mai recente dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher, fostul sau coechipier in echipa „Calutului Cabrat“.

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 6 994 de cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 874 in Transnistria. In cadrul Centrului COVID-19, au fost internate 52 persoane suspecte la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 288 - stare grava (25 pacienți…

- Dupa ce in urma cu doua zile a ajuns de urgența la spital, starea de sanatate a lui Marcel Ciolacu continua sa se agraveze! Președintele interimar PSD a ajuns din nou pe mainile medicilor!

- Medicii care trateaza pacienti cu coronavirus au observat un simptom ingrijorator al infectiei cu noul coronavirus care apare inainte ca cei infectati sa inceapa sa aiba dificultati de respiratie si care astfel intarzie o interventie timpurie ce s-ar putea dovedi cruciala in unele cazuri.