Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher sufera de noi complicații aparute in urma problemelor de sanatate. Fostul pilot de Formula 1 nu iși poate folosi membrele, dupa gravul accident de schi petrecut in urma cu șapte ani.

- Starea de sanatate a lui Alex Zanardi, aflat inca in coma, intubat si cu asistenta respiratorie, ramane stabila, dar grava, potrivit spitalului din Siena, unde fostului pilot italian de Formula 1 a fost transferat si apoi operat in urma accidentului sau de vineri, potrivit news.ro."Starea…

- Michael Schumacher, 51 de ani, a fost deja supus unui tratament medical anul trecut la Paris de chirurgul specializat in chirurgie coronariana Philippe Menasche care se va ocupa si de noua operatie, potrivit EFE, citat de Agerpres. Chirurgul spune ca obiectivul interventiei este de a ''regenera sistemul…

- Brazilianul Felipe Massa, fost pilot in Formula 1 la Ferrari, a facut cele mai recente dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher, fostul sau coechipier in echipa „Calutului Cabrat“.