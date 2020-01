Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul neurochirurg Nicola Acciari, de la spitalul din Bologna, ofera informatii sumbre cu privire la starea de sanatate a lui Michael Schumacher. In ciuda declaratiilor optimiste din ultima vreme, se pare ca starea pilotului de Formula 1 este in continuare mai mult una vegetativa, iar oricine…

- Au trecut șase ani de la accidentul teribil suferit de Michael Schumacher, de șase ori campion mondial de Formula 1, iar viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. Deși familia lui susține ca primește cele mai bune ingrijiri medicale, un medic a dezvaluit ca acesta ”nu mai e deloc așa cum il știam”.

- Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher (51 de ani) a suferit un accident in timp ce se afla la schi și se afla intr-o stare delicata. Familia fostului pilotul Medicul neurochirurg Nicola Acciari a oferit detalii despre starea fostului pilot și explica ce a pațit Schumacher de la accident. „Acum este…

- Un reputat neurochirurg italian a vorbit despre situația fostuluji pilot de Formula 1 Michael Schumacher, care a suferit un grav accident de schi in urma cu șase ani.Nicola Acciari, un renumit neurochirurg italian, a afirmat ca dupa o asemenea perioada, Michael Schumacher arata cu siguranța diferit,…

- Doctorul Jean-Francois Payen, medicul lui Michael Schumacher (50 de ani), a declarat ca fostul pilot de Formula 1 se afla sub un nou tratament, care ar putea dura pana la trei ani. „Schumacher se afla inca sub tratament, unul care poate dura pana la trei ani. Este un plan intre un an și trei ani pentru…

- Soția lui Michael Schumacher este acuzata de fostul manager și prieten al pilotului ca ascunde adevarul despre starea de sanatate a fostului pilot de Formula 1. Fostul manager al pilotului de Formula 1 iși face griji pentru Michael Schumacher și crede ca soția lui ascunde adevarul despre starea lui…

- Fostul manager al lui Michael Schumacher susține ca soția legendei F1 ascunde adevarul despre starea de sanatate a celui care nu a mai fost vazut in public de aproape șase ani, de cand a suferit un accident la schi, scrie Daily Mail. Michael Shumacher a avut, pe 29 decembrie 2013, un accident grav la…

- Sotia lui Michael Schumacher, Corinna, a acordat primul interviu dupa teribilul accident suferit de fostul pilot de Formula 1. Intr-un interviu pentru revista She's Magazine, Corinna Schumacher a dezvaluit motivul pentru care nu sunt oferite informatii despre starea in care se afla Michael. Totodata,…