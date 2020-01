Michael Schmidt va deschide in martie un hub in Austria

Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul BRUA (Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria) a fost finalizat in timp record, conducta de transport al gazelor naturale, cu o lungime de peste 450 de kilometri doar pe teritoriul Romaniei, repunand Bucurestiul pe harta europeana a gazelor.

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…

- In 2018, gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit peste 1.047 miliarde de euro (echivalentul a 6,6% din PIB-ul UE) pentru "alimente si bauturi nealcoolice". Aceasta reprezinta a treia cea mai importanta categorie a cheltuielilor de consum din UE, dupa "locuinta, aprovizionare cu apa, electricitate,…

- La Bucuresti s a desfasurat tragerea la sorti pentru grupele Campionatului European de fotbal din 2020.Romania inca nu s a califica la turneul final, iar, daca o va face, va evolua apoi in grupa C, sustinand pe teren propriu doua din meciurile din serie, cu Austria si Ucraina, iar cu Olanda urmand sa…

- Romania si Ungaria au inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) si Danemarca (8,6 euro/100…

- Piata intraday de energie din Romania a fost cuplata marti dupa-amiaza cu pietele similare din alte 20 de tari europene, iar primele cantitati de energie au fost deja livrate in cursul noptii trecute, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Victor Ionescu, directorul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca peste 18,2 milioane de alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente pentru alegerile prezidentiale de duminica. IN plus, peste 715.000 de persoane cu drept de vot figureaza ca locuind in strainatate. De asemenea, 19.215 persoane au dreptul…

- Banca Comerciala Romana (BCR) va opri sistemul de carduri, in noaptea de miercuri spre joi (7 noiembrie, intre orele 0:00 și 5.00), in vederea unor lucrari de imbunatațire a performanțelor. In acest interval orar nu vor putea fi utilizate echipamentele de tip ATM (bancomate), MFM (mașini multifuncționale)…