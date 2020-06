Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baschetbalist Dennis Rodman (59 de ani) a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care le-a cerut cetațenilor din SUA sa opreasca protestele vehemente care au luat amploare dupa moartea tragica a lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. ...

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Moartea lui George Floyd, intr-un moment in care se afla in custoria poliției din Minneapolis a dat naștere unor proteste violente in SUA, iar fostul mare baschetbalist american Michael Jordan e ultima personalitate care și-au exprimat indignarea fața de violențele la care au fost supuse persoanele…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse, potrivit AGERPRES.Mania…

- Protestele din SUA, transformate in revolta, continua. Deși ofițerii care s-ar face responsabili de moartea afro-americanului George Floyd au fost reținuți, oamenii insista sa se faca dreptate.

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Un reporter al CNN si echipa sa de productie au fost eliberati de politie la mai putin de doua ore dupa ce au fost arestati vineri dimineata la Minneapolis, in timp ce transmiteau in direct de la protestele prilejuite de moartea lui George Floyd, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Corespondentul…

- Protestele violente din cel mai mare oraș al Minnesotei nu vizeaza doar abuzurile sistematice ale poliției, dar și inechitațile rasiale prezente in prosperul și progresistul oraș american de sute de ani, lucru admis chiar de autoritați, scrie New York Times.Confruntarile dintre poliția și protestatarii…