Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Michael Jordan, proprietarul echipei de baschet Charlotte Hornets, care evolueaza in Liga profesionista nord-americana (NBA), a facut o donatie de doua milioane de dolari, cu ocazia Zilei Recunostintei, organizatiei caritabile ''Feeding America'', care se ocupa cu combaterea…

- Kyle Rittenhouse, adolescentul acuzat de impușcarea a trei protestatari din Kenosha, Wisconsin, a platit cauțiunea de 2 milioane de dolari și nu se mai afla in arest, potrivit Business Insider.

- Nu sunt prea dese ocaziile in care Apple ofera scuze publice pentru unele dintre deciziile mai controversate pe care le ia, acesta fiind cazul in 2017, atunci cand compania din Cupertino, California a fost prinsa cu mața-n sac in scandalul incetinirii iPhone-urilor mai vechi. Deși acest lucru era o…

- In mod normal, lansarea la apa a unei nave de croaziera este un motiv de petrecere, insa la finele lunii octombrie, cand nava de lux Silver Moon s-a alaturat flotei Silversea Cruises, parte a grupului Royal Caribbean, dupa 20 de luni de munca si o investitie de 380 milioane de dolari, nu a fost nicio…

- Un om de afaceri din Maryland, SUA, ar fi oferit fostului antrenor de scrima al Universitații Harvard cel puțin 1,5 milioane de dolari sub forma de mita, printre care și plați pentru o mașina și o casa in suburbie, pentru a-i admite pe fiii sai la școala Ivy League, au declarat procurorii federali intr-o…

- Un om de afaceri britanic a pariat 5 milioane de dolari pe victoria lui Donald Trump in alegerile prezidențiale din Statele Unite. Potrivit presei din Marea Britanie, este cea mai mare miza politica facuta vreodata. Fostul bancher bogat, care traiește in strainatate, a apelat la o casa de pariuri inregistrata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Ziarul Unirea 10-11 octombrie: Targ caritabil la Alba Iulia, pentru Alessia, micuța care se lupta cu o boala rara. Aceasta are nevoie de tratament de peste 2 milioane de dolari Un targ caritabil pentru Alessia, fetița care are nevoie de cel mai scump tratament din lume, va avea loc in perioada 10-11…