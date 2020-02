Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles a fost jefuit la Londra, sub amenințarea cuțitului. Artistul a trecut prin momente terifiante in seara zilei de 14 februarie, cand hoții i-au furat toți banii pe care ii avea la el. Potrivit poliției londoneze, cantarețul in varsta de 26 de ani a scapat nevatamat dupa ce i-a dat agresorului…

- Medicii legiști au determinat cauza morții jurnalistei Cristina Țopescu. Se pare ca aceasta a murit undeva in intervalul 28 decembrie 1 ianuarie și ar fi suferit un infarct.Potrivit Romania TV, care citeaza publicația Libertatea, in jurul inimii jurnalistei, medicii au depistat un strat de…

- Trupul Cristinei Țopescu a fost descoperit in stare avansata de putrefacție, motiv pentru care nu a putut fi realizata o expertiza medico-legala. Medicii au stabilit ca este necesara o verificare toxicologica, avand in vedere ca in stomacul jurnalistei au fost gasite urme de medicamente, au precizat…

- Medicii legisti au finalizat autopsia, documentatia este facuta, iar actele, pe masa procurorilor de caz! Una dintre ipoteze, infarctul. Vladimir Belis, fost director al INML, a vorbit despre sfarsitul Cristinei Topescu, dezvaluind cand si in ce conditii va fi aflata cauza exacta a decesului jurnalistei.

- Gheorghe Dinca isi schimba strategia pe ultima suta de metri! Inainte sa ajunga in fata judecatorilor a vrut sa-i vada iar pe procurori. A aparut cu o infatisare noua si cu. o declaratie noua. Cinci ore i-a luat lui Dinca sa o scrie. Iar printre altele, a sustinut ca NU a ucis-o pe Luiza Melencu. O…

- Spune ca iși traește viața mai rau ca un „animal raios”. Aruncat pe strazi, de neangajat, nu poate beneficia nici macar de mila oamenilor. Medicii i-au dat un diagnostic, dar tratamentul este departe de a fi ce și-ar fi dorit.

- Cornel Galeș, soțul regretatei cantarețe Ileana Ciuculete, s-a stins din viața in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in Spania, insa acesta nu se afla la volan, așa cum s-a spus inițial.