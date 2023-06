Michael Gorke este noul selecţioner al naţionalei de baschet masculin CITESTE SI BREAKING NEWS A fost prins cel mai mare violator din istoria Romaniei: se dadea drept medic și viola femeile, pe care le și filma 10:22 7866 O persoana a decedat si alte doua au fost ranite, intr-un accident la Ocland 10:10 115 48 de straini au fost gasiti ascunsi intr-un TIR, la frontiera 10:11 97 Populatia activa a Romaniei in trimestrul I era de 8,147 milioane persoane, din care 471.800 erau someri, potrivit INS 10:10 59 EXQUIS.RO Ce se intampla cu inima persoanelor care beau 5 pahare de apa pe zi? Ce sa faci chiar inainte de a bea cafeaua dimineața HOROSCOP 16 iunie 2023 Povestea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia activa a Romaniei era, in trimestrul I 2023, de 8.147.200 persoane, din care 7.675.400 persoane erau ocupate si 471.800 persoane erau someri, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”In trimestrul I 2023, rata de ocupare a populatiei in…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins, vineri, 48 de persoane din Nepal, Siria, Sudan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in ascunsi intr-un TIR care transporta pahare de sticla, potrivit Agerpres.Soferul autotrenului este cetatean turc si transporta marfa pe ruta…

- Gazdele Cupei „Școlii Padureni” s-au dovedit ospitaliere și cu ocazia ediției cu numarul opt, toți participanții laudand organizarea evenimentului, de care s-a ocupat o comisie... The post Gazdele și-au taiat partea la Cupa „Școlii Padureni”! „Bufnițele” s-au impus la fotbal și baschet masculin | VIDEO…

- Vicecampioana CSO Voluntari a fost invinsa duminica, pe teren propriu, in meciul al 5-lea, decisiv, de formatia CSU Sibiu, in sferturile Ligii Nationale. CSU Sibiu s-a calificat in semifinalele sezonului, in care se va duela cu CSM Oradea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa naționala de juniori (jucatori nascuți in 2006/2007) s-a reunit la inceputul acestei saptamani, la Pitești, pentru o acțiune ce va avea ca finalitate participarea la Jocurile Mediteraneene din Tunisia, ce vor avea loc in perioada 23-30 aprilie. Noul selecționer este Vasile Boca, antrenor la CSU…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, si CSM CSU Oradea, cea mai buna echipa din sezonul regulat, au debutat cu victorii, miercuri, in play-off-ul Ligii Nationale de baschet masculin, informeaza Agerpres.U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a dispus de SCM ''U'' Craiova cu scorul de 86-81…

- Campioana en-titre U Banca Transilvania Cluj a invins formatia CSM Oradea, vineri, pe teren propriu, scor 94-79 (46-47), in ultima etapa, a XXVIII-a, din Liga Nationala, faza Top 10. CSM Oradea incheie lider, dar cu sirul de 23 de victorii consecutive intrerupt, iar U BT Cluj este pe locul 2. Cu 7.000…

- Federația de Fotbal din Brazilia are o misiune destul de dificila dupa desparțirea de Tite. Oficialii sunt in cautare de selecționer, iar Carlo Ancelotti este cea mai plauzibila varianta dupa mai multe speculații aparute in presa de peste ocean. Italianul a vorbit la conferința de presa dinaintea partidei…