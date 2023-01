Stiri pe aceeasi tema

- Michael Flatley, starul dansului irlandez cunoscut inclusiv publicului din Romania pentru spectacolul „Lord of the Dance”, a fost diagnosticat cu o forma „agresiva” de cancer si a suferit deja o interventie chirurgicala, informeaza „The Guardian”, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- APEL DE SUFLET!… Un student de doar 19 ani, din Barlad, si-a luat inima in dinti si a cerut disperat ajutor pentru a trai! Acum cateva luni a fost descoperit cu o boala crunta: cancer limfatic, mai exact limfom non-hodking tumora Burkit, un cancer al sistemului imunitar extrem de agresiv! Pentru a…

- CONDOLEANTE… Este doliu in comunitatea negresteana. Ioan, tanarul de 29 de ani, diagnosticat tardiv cu cancer nasofaringian, a incetat din viata. Anuntul a fost facut de familia acestuia: „Cu durere nemarginita in suflet venim cu anuntul sfasietor ca astazi dimineata, 11 decembrie, iubitul si dragul…

- FC Universitatea Cluj se alatura cauzei fostului fotbalist Casian Miclauș, care are nevoie de sprijin in aceste clipe dificile pentru familia sa. La doar noua luni, fiul sau Tiago Lucas Miclauș a fost diagnosticat cu o forma de leucemie foarte agresiva: Leucemie Mieloblastica Acuta M7.Clubul nostru…

- Doamna Elena, in varsta de 49 de ani, din municipiul Targoviște, are mare nevoie de ajutor dupa ce a fost depistata cu o boala crunta: cancer ovarian. Asociația Speranța pentru Romania a lansat in urma cu doar cateva zile un apel umanitar pe site-ul asociației pentru targovișteanca Elena Enescu, care…

- Aproximativ o suta de milioane de teste de rutina pentru cancer au fost anulate pe durata pandemiei, in Europa, ceea ce ii face pe expertii medicali sa estimeze ca in jur de un milion de cazuri au ramas nediagnosticate, se arata intr-un raport al publicatiei medicale The Lancet, citat de The Guardian.

- Dupa temperaturile neașteptat de mari pentru aceasta perioada a anului, Romania va reveni pana la sfarsitul lunii noiembrie la un regim termic normal, procesul de racire a vremii incepand chiar de vineri, 4 noiembrie. Aceasta inseamna ca maximele nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat Florinela…

- Christoph Daum, fost selectioner al nationalei Romaniei, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a fost diagnosticat cu cancer in urma cu ceva timp, el precizand ca tratamentul are rezultate pozitive, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…