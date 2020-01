Michael D'Andreea ar fi murit în accidentul avionului militar american din Afganistan Potrivit presei afghane, Michael D'Andreea, cadrul american de informații responsabil de operațiunea in care a fost ucis generalul iranian Suleymani, ar fi murit in accidentul avionului militar american, petrecut recent in Afganistan. Presa afgana de limba paștuna și dari, citand surse de informații ruse, confirma astazi ca Michael D'Andrea, "șeful de operații" al Agenției Centrale de Informații (CIA) pentru spațiul geografic al Irakului, Iranului și Afganistanului, și-a pierdut viața, urmare a prabușirii unui avion militar american, in apropierea localitatii Ghazni, dupa ce aeronava ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

