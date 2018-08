Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a pledat vinovat intr-un tribunal din Manhattan pentru incalcarea legilor privind finantarea campaniilor electorale, informeaza postul BBC.

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, este anchetat pentru o posibila frauda bancara de peste 20 de miliarde de dolari, bani obtinuti ca imprumuturi prin intermediul companiilor de taximetrie...

- Fostul avocat al președintelui SUA, Michael Cohen, a declarat ca Donald Trump știa in avans de intrevederea din 2016, in urma careia rușii s-au oferit sa furnizeze informații compromițatoare despre Hillary Clinton, au informat mai multe surse, relateaza site-ul postului CNN.Citește și: SURSE…

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' si 'probabil ilegal' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei discutau despre posibilitatea de a cumpara tacerea unei foste playmate cu care Trump ar fi avut…

- Presedintele american Donald Trump considera de neconceput si „probabil ilegal“ faptul ca a fost inregistrat de fostul sau avocat Michael Cohen, intr-o discuttie despre o plata catre o fosta playmate cu care liderul american ar fi avut o relatie.

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, ar fi inregistrat in secret o conversatie pe care ei au avut-o inainte de alegerile prezidentiale din 2016, in care ei discutau despre plata...

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.