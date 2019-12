Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa, transmite AGERPRES .…

- Magnatul american Michael Bloomberg și-a anunțat duminica lansarea candidaturii pentru alegerile prezidențiale, intrand in cursa democraților pentru desemnarea prezidențiabilului. „Candidez la președinție pentru a-l bate pe Donald Trump și a reconstrui America”, a scris miliardarul intr-un mesaj pe…

- Fostul consilier in domeniul securitatii nationale al lui Donald Trump John Bolton a acuzat Casa Alba, intr-o serie de mesaje postate pe Twitter, de faptul ca l-a impiedicat sa aiba acces la contul sau pe reteaua de socializare dupa ce a fost destituit la inceputul lui septembrie, relateaza AFP,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a calificat miercuri "inacceptabile" afirmatiile despre NATO facute de omologul sau francez, Emmanuel Macron, care a apreciat ca Alianta Nord-Atlantica se afla in "moarte cerebrala" si a deplans atitudinea Turciei in Siria, noteaza AFP. Recep Tayyip Erdogan a…

- 'Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate', a transmis el pe Twitter. 'Trebuie sa-l batem pe Trump. El ne-a inselat in fiecare etapa', a adaugat miliardarul in varsta de 77 de ani. Intrarea sa in cursa a bulversat situatia in tabara democrata, amenintandu-i mai ales…

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al metropolei New York, a facut marti inca un pas spre candidatura la Casa Alba, inscriindu-se in alegerile primare ale democratilor si in statul Arkansas, transmite AFP. 'Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate',…

- Beto O'Rourke a anunțat vineri ca se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, dar a anunțat ca va susține candidatul democraților in lupta cu actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, informeaza publicația The Guardian. Retragere…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a afirmat ca intentioneaza sa coopereze in cadrul anchetei democratilor pentru alcatuirea unui dosar de punere sub acuzare (impeachment) a presedintelui Donald Trump, in pofida anuntului conform caruia Casa Alba va inceta orice colaborare, informeaza duminica AFP.…