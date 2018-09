Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse citate de cotidianul britanic The Times, conform mediafax. Michael…

- Fostul primar al New York-ului, omul de afaceri Michael Bloomberg, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale americane din 2020, ca democrat, conform informatiilor The Times. Bloomberg, care a luat in considerare sa candideze si in 2008 si 2012, va lupta impotriva lui Donald Trump, sustine…

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, afirma ca miliardarul republican a aprobat o intalnire in timpul campaniei din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoatre despre Hillary Clinton, scrie presa americana, relateaza AFP. Donald Trump a spus mereu ca nu…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se pozitioneaza pe primul loc in scrutinul prezidential din Turcia, conform rezultatelor partiale anuntate de presa de stat turca.Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), a obtinut 56% din voturi,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan se pozitioneaza pe primul loc in scrutinul prezidential din Turcia, conform rezultatelor partiale anuntate de presa de stat turca. Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), a obtinut 59- din voturi, arata rezultatele…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminica la scrutinul prezidential si legislativ la o scoala din cartierul Uskudar din Istanbul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. "Turcia, ca sa spun asa, realizeaza o revolutie democratica prin aceste alegeri", a declarat presedintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti sa sesizeze Comisia de la Venetia cu privire la intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul Petre Lazaroiu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Petre Lazaroiu a declarat, duminica seara, ca a discutat cu colegii…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat,