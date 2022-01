Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 ianuarie,2022, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionița a deps un buchet de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Chișinau, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Române. „… Dupa cum știm, acum 163 de…

- Sarbatorim astazi Unirea Principatelor Romane, ziua in care s-a infaptuit Mica Unire sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza in anul 1859. Acum 163 de ani, prin voința, viziune și solidaritate

- LIVE-VIDEO: 24 ianuarie 2022 – 163 ani de la MICA UNIRE. Unirea Principatelor Romane, sarbatorita la Alba Iulia Implinirea a 163 de ani de la Mica Unire- Unirea Principatelor Romane din 1859 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza este sarbatorita la Alba Iulia pe 24 ianuarie 2022, printr-o serie de manifestari…

- Eveniment O zi mare cat o unire! O zi mare cat o națiune! ianuarie 24, 2022 10:45 Astazi, la ceas aniversar, gandurile noastre se indreapta catre unul dintre cei mai importanți fondatori ai Romaniei moderne, Alexandru Ioan Cuza, singurul domnitor care s-a bucurat de-a lungul istoriei noastre de o…

- MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Ziua de 24 ianuarie 1859 a ramas in istoria romanilor drept data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, la scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești. ”Dupa mai mulți ani in care pașii…

- Se implinesc astazi 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment cunoscut si ca Mica Unire. Este considerata primul pas important in formarea Romaniei de azi si precursoare a Marii Uniri din 1918. La 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza era ales domnitor al Tarii Romanesti, dupa ce la 5 ianuarie…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voința politica al liderilor din cele doua principate romanești (Moldova și Țara Romaneasca) și prima etapa in crearea statului unitar roman…

- MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane: Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești.