Mica unire a lui Peni Hill cu PeneL

- Peste 8.000 de persoane au venit, vineri, in Piata Unirii din Iasi pentru a lua parte la manifestarile organizate cu prilejul aniversarii a 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, printre cei prezenti numarandu-se si presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si vicepresedintele…

- UPDATE ora 13:00 – Presedintele Klaus Iohannis participa la manifestarile oficiale dedicate zilei Unirii Principatelor Romane de la Iasi. UPDATE ora 12:45 – In Piața Unirii iși fac apariția premierul Ludovic Orban, ministrul Mediului, Costel Alexe, ministrul Apararii, Nicole Ciuca, dar si alti parlamentari…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca, astazi, a fost la Guvern, unde a purtat discuții cu trei miniștri și cu un secretar de stat. El a menționat ca a discutat cu ministrul Mediului, Costel Alexe, pe tema hotaririi de Guvern pentru transferul padurilor-parc și a recunoașterii lemnului de foc ca…

- Stransi la sediul din Podu Ros, liberalii au izbucnit in urale, cum altfel?, la anuntarea primelor rezultate de la prezidentiale. „Consider ca s-a facut dreptate in Iasi, in Moldova, in Romania", a declarat Costel Alexe. Presedintele PNL Iasi a apreciat votul covarsitor dat lui Klaus Iohannis drept…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, va avea astazi, 14 noiembrie, la sediul MApN, o intalnire de lucru cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri, Virgil Daniel Popescu.Dupa intalnire, de la ora 15.30, vor avea loc declaratii de presa.Sursa foto:…

- Costel Alexe a amintit ca Iohannis a reprezentat „ultimul bastion al democratiei romanesti, care, alaturi de PNL, de opozitia parlamentara, de societatea civila, a aparat Romania si poporul roman in foarte multe cazuri de abuzuri social-democrate". El a facut aceste declaratii in mijlocul colegilor…

- ''Vineri, incepem lucrul in comun pe teren cu rusii. Cu alte cuvinte, incepem misiunile de patrulare'', a declarat Erdogan intr-un discurs adresat grupului parlamentar al partidului sau, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), la Ankara.Conform unui acord incheiat saptamana trecuta intre…

