Stiri pe aceeasi tema

- Juriul de preselectie al celei de-a 29-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native a stabilit, in urma vizionarii a 838 de pelicule, lista celor 40 de productii care vor intra in programul de concurs, ce se va desfasura in perioada 29 septembrie - 3 octombrie, la Targu…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Ancuța Adelina Ungurean, sportive a Clubului Sportiv "Mureșul" Targu Mureș, componenta a Lotului Național de Juniori, a obtinut medalia de aur in proba de patru rame feminin (JW4-) la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Plovdiv (Bulgaria), devenind astfel campioana…

- CSM Corona Brașov a organizat ediția din acest an a Cupei Romaniei la patinaj viteza pe role. La concursul de ieri și astazi (9-10 august), desfașurat pe pista din Parcul Sportiv Brașov, au luat startul 150 de sportivi, la toate categoriile de varsta (de la 6 ani la +19 ani), reprezentand cluburi din…

- Astazi la amiaza, pe strada Gh. Doja din municipiul Targu Mureș inca un autobuz de transport calatori, aparținand Transport Local SA, a luat foc in trafic. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor al autobuzului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, toți cei 10 calatori s-au evacuat la timp, inainte…

- Sportiva romana s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale categoriei 57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o in optimi, cu 5-0 la puncte, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali. In sferturi, Nechita va boxa, miercuri, pentru un loc in semifinale, contra japonezei Sena Irie. In cazul…

- In atentia ministrilor s-a aflat un raport privind capacitatea sistemului sanitar romanesc de a-i trata pe marii arsi. In document se arata ca se vor construi trei centre speciale la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures. Secretarul de stat in ministerul de resort, Monica Althamer, a precizat ca cele…

- In urma furtunii de azi noapte, pompierii au intervenit la nu mai puțin de 87 de copaci doborați de vant și doi stalpi cazuți in Targu Mureș, Reghin, Brancovenești, Tarnaveni, Suseni, Idicel, Rastolița, Pauloaia, Salard. De asemenea, in jurul orei trei, pompierii militari au intervenit la un incendiu…

- Vicecampioana in Liga Florilor și medaliata cu bronz in EHF European League, echipa feminina de handbal CS Minaur Baia Mare se pregatește pentru noul sezon. Va fi unul incarcat, pe trei fronturi, Liga Florilor, Cupa Romaniei și cupe europene. Minaur a solicitat wild-card pentru Liga Campionilor. Au…