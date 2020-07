Stiri pe aceeasi tema

- Mica Sirena din Copenhaga, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Danemarcei, a fost "vandalizata", a anunțat vineri poliția daneza, preluata de AFP."Mica Sirena a fost vandalizata în aceasta dimineața înainte de ora 9,00. O persoana necunoscuta a scris cuvintele…

- Statuia unui misionar danez din Groenlanda, Hans Egede, care a participat la colonizarea uriasei insule din Arctica in secolul al XVIII-lea, a fost vandalizata la Copenhaga, a anuntat joi politia."Am deschis o ancheta pentru vandalism. Nu a fost facuta nicio arestare si nu a fost pronuntata…

- Este de necrezut cu ce situație se confrunta autoritațile din Neamț in acest moment! O minora data disparuta a transmis un mesaj șocant pe rețelele de socializare. Tanara nu vrea sa se intoarca acasa, deoarece susține ca parinții ei vor sa o vanda. In plus, fata amenința ca se sinucide, daca Poliția…

- Acte de vadalism la Constanta, in Parcului Dragoslavelor, unde o parte din mobilierul urban a fost vandalizata. Parcul va fi dotat cu mobilier urban suplimentar pentru cei care se opresc sa se odihneasca. Vor fi amplasate banci, cosuri de gunoi si o cismea, iar reabilitarea peisagistica a spatiului…

- În noaptea de 16 spre 17 mai, în centrul Chișinăului a avut loc un accident rutier groaznic, în urma căruia au decedat două persoane, iar cîteva au fost rănite. Exprim sincere și profunde condoleanțe familiilor celor decedați! Totodată, îndemn (fara îndemnul lui…

- Prima liga daneza de fotbal, Super Liga, va reporni la finele acestei luni, prima partida dupa intreruperea de mai bine de doua luni urmand sa se dispute pe data de 28 mai, a informat Federatia de profil din aceasta tara, scrie Reuters.Dupa 24 de etape, lider este FC Midtjylland, urmata de FC Copenhaga…

- Prima liga daneza de fotbal, Super Liga, va reporni la finele acestei luni, prima partida dupa intreruperea de mai bine de doua luni urmand sa se dispute pe data de 28 mai, a informat Federatia de profil din aceasta tara, scrie Reuters.Dupa 24 de etape, lider este FC Midtjylland, urmata de…

- In nordul Europei, un stat cu o populație puțin peste 5.600.000 de persoane este la un pas sa ridice o parte dintre restricțiile pe care pandemia le-a varat in viețile oamenilor. Laura-Andreea, o romanca stabilita de peste un deceniu in Copenhaga, povestește pentru Libertatea cum e sa fii parte din…