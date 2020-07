„Mica relaxare” din 1 iulie. Guvernul a modificat regulile din starea de alertă Guvernul a modificat hotararea privind starea de alerta si a introdus noi masuri in ceea ce priveste regulile de distantare fizica si protectie sanitara. „A fost propusa si adoptata o hotarare de guvern pentru modificarea HG privind starea de alerta. Astfel, au fost introduse noi masuri in ceea ce priveste regulilor de distantare fizica si […] Articolul „Mica relaxare” din 1 iulie. Guvernul a modificat regulile din starea de alerta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

