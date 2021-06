Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de voluntari au venit in satul banațean Ilidia din județul Caraș Severin sa iși petreaca zilele lor libere, in sprijinul comunitații. Timp de trei zile ei au reparat și zugravit fațadele a 30 de case, in special ale unor familii care nu iși permiteau acest lucru. Ilidia este un sat deosebit…

- Asociația Acasa in Banat, care iși propune sa pastreze patrimoniul cultural al Banatului, sa redea culoare satului banațean și sa redescopere adevaratele valori ale acestor locuri, de la oameni gospodari la frumoasele case și poveștile lor, a deschis apelul de voluntari pentru ediția din acest an a…

- Proiectul „Color the Village”, inițiat de asociația „Acasa in Banat”, continua și in acest an, in satul carașean Ilidia, care aparține de comuna Ciclova Romana, aflat intr-o zona deluroasa de la poalele Munților Aninei. Satul, aflat in apropiere de Socolari – devenit un loc de creație al artiștilor…