Mic tratat despre proasta guvernare (II) O idee curenta in dezbaterea publica de la noi este aceea ca esecurile noastre sunt predeterminate istoric. In consecinta, orice am incerca pentru a ne depasi conditia de societate intarziata, bantuita de atavisme este sortit esecului. Ideea de esec este astfel transferata din planul realitatii istorice in cel al destinului. Acest transfer conceptual isi are originea intr-o confuzie, uneori premeditata intre istorie si destin. Nu de putine ori, cele doua idei sunt ingemanate in conceptul de destin istoric. Confuzia vine si din precaritatea culturii noastre filosofico-istorice. In final, acest… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

