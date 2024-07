Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu la care au participat aproape 50 000 de asistente medicale in virsta din SUA a constatat ca sentimentul de recunoștința are legatura cu anii suplimentari de viața la sfirșitul vieții. Studiul, realizat de o echipa de cercetatori de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, ofera prima…

- Egiptenii antici incercau sa inteleaga si sa trateze cancerul in urma cu mai bine de 4.000 de ani, sunt de parere oamenii de stiinta. Cercetatorii au descoperit dovezi ale unor taieturi realizate la nivelul craniului, in jurul unei leziuni de mari dimensiuni, cauzata, cred oamenii de stiinta, de un…

- Cercetatorii au dezvoltat recent un material care poate genera electricitate aproape constant din aer, deschizandu-se astfel drumul catre o noua sursa de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Bazandu-se pe aceasta inovație și pe descoperirile din trecut, ei afirma acum ca aproape orice…

- Regula celor 10 secunde Traiești mai mult daca reușești sa faci un exercițiu simplu: stai 10 secunde intr-un picior, in echilibru. Cei care reușesc sa faca asta vor avea o durata de viața mai lunga. Se pare ca echilibrul este foarte important in evaluarea starii de sanatate. Deși nu este inclus in…

- Oamenii de știința au descoperit o planeta „pufoasa”, atat de ușoara incat ar pluti pe apa. Planeta este mult mai mare decat Jupiter. Cercetatorii o studiaza și spun ca astfel ar putea ințelege modul in care se formeaza și evolueaza planetele.

- Noile cercetari susțin ipoteza conform careia cerebelul joaca un rol-cheie in procesul de invațare. Cerebelul reprezinta doar 10% din masa totala a creierului, dar mai mult de trei sferturi dintre neuroni sint localizați in aceasta zona. Se crede ca aceasta parte a sistemului nervos este responsabila…

- Oamenii de stiinta au salutat descoperirea „interesanta” a unui tip de material poros care poate stoca dioxidul de carbon, informeaza DPA. In cadrul noului studiu, publicat in revista Nature Synthesis, o echipa condusa de cercetatori de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh a creat molecule goale,…

- Oamenii de stiinta din Australia au detectat un comportament fara precedent al unei stele aflate relativ in apropierea Sistemului Solar si care era pana de curand inactiva, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.