Vine un preot la Politie:– Domnule politist, mi s-a furat bicicleta! Va rog frumos sa mi-o gasiti, pentru ca eu sunt un om mort fara ea… Am slujbe de tinut in satele vecine si nu am cu ce sa ajung acolo! Cauta politistii ce cauta, vreo 2 zile, da’ nu gasesc nimic. Se duc la preot si ii zic: – Parinte, nu am putut sa-ti gasim bicicleta! Da’ uite ce sa faci… Maine, cand tii slujba la noi in sat, atunci cand zici care e treaba cu cele 10 Porunci, te opresti putin dupa ce o zici p-aia cu „Sa nu furi !” si vezi cine se inroseste la fata. Dupa aia vii si ne spui noua si rezolvam. Vine preotul, dupa…