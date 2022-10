Mi-e toamna gri, spre-ntunecat Mi-e toamna, da, gri, cenușie, intunecata. Extrem de gri, de cenușie, de intunecata. Totul in mine – și-n jur – e pictat, scrijelit, incrustat in culorile astea. Culorile toamnei. Ale unei toamne afunde și mohorate, ca asta de afara. Nu auriu, nu ruginiu, nu scanteientiu. Doar cenușiu și gri și innorat. Mi-e toamna gri, spre-ntunecat… Uragane și furtuni, cel puțin la vedere, nu sunt, nu par sa fie, nu par sa se dezlanțuie. Dar de atata gri, ma doare capul. Și gandurile imi sunt cenușii. Și sangele-mi e gri. Și rarunchii imi sunt intunecați. Și lacrimile, daca-mi curg, sunt tot cenușii. Și tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

