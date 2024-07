Parchetul General a inceput urmarirea penala impotriva lui Dan Vilceanu pentru ultraj, purtare abuziva și tulburare a ordinii și liniștii publice dupa bataia cu Florin Roman din Parlament. Procurorii precizeaza ca nu se pune problema imunitații parlamentare, deoarece faptele de care este acuzat acesta nu au fost savarșite in legatura cu calitatea de parlamentar. In […] The post „Mi-e rusine”. Dan Vilceanu, urmarit penal dupa bataia cu Florin Roman din Parlament. De ce nu se pune problema imunitații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .