„Mi-e frică să nu rămînem fără căldură”: Ce îngrijorări au moldovenii astăzi Iși doresc cu toții pace, prețuri mai mici și caldura in case. In plina criza energetica și cu un razboi la hotar, moldovenii ramin a fi optimiști și spun ca sint gata sa trteaca peste un nou sezon rece, chiar daca acesta vine la pachet cu o groaza de provocari. Majoritatea oamenilor intilniți in strada de echipa portalului de știri Noi.md spune ca cel mai mult le e frica de un eventual razboi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

