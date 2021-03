Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei de 8 Martie transmit doamnelor și domnișoarelor din comuna Lozna, angajatelor primariei și colaboratoarelor noastre sa aiba parte de multa sanatate si numai bucurii alaturi de familie si cei dragi.La mulți ani!Alin POCOLPrimarul comunei Lozna Acest articol Alin POCOL primarul comunei…

- Mihai Bendeac s-a aratat in fața fanilor rapus de durere dupa moartea uneia dintre cele mai dragi persoane din viața sa. In memoria acesteia, juratul de la iUmor a lasat și un mesaj plin de emoție.

- Un artist in varsta de 44 de ani, internat pe secția COVID la ATI Ploiesti, a marturisit experienta cutremuratoare cu virusul SARS-COV-2 care i-a schimbat radical viata. In situatia lui Florin Marius Dinu, in varsta de 44 de ani, se afla zilnic zeci sau poate chiar sute de oameni, victime ale pandemiei…

- Romania se afla pe locul al doilea la nivelul Uniunii Europene si pe locul sase la nivel mondial in ce priveste administrarea celei de-a doua doze de vaccin, raportat la suta de locuitori, a anuntat presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2,…

- O familie mare a plecat pe doua barci la un picnic. Salvatorii au reușit sa gaseasca cadavrele a șapte persoane. In nordul Egiptului, o familie din 13 persoane, inclusiv copii, a mers pe o mica insula pe doua barci de pescuit care, la intoarcere, s-au rasturnat și s-au scufundat. Despre acest lucru…

- Ieri, 12 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au descins la locuințele unor persoane banuite de implicarea in activitați de camatarie și șantaj. Astfel, pentru documentarea activitații infracționale, in dosarul aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița…

- Politistii doljeni sunt in cautarea a doua persoane care au aruncat cu o sticla plina cu benzina intr-o cofetarie din Craiova. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de distrugere. In aceasta dimineata, reprezentantii cofetariei DesserTime din Craiova au anuntat pe Facebook…

- Medicii atrag atentia asupra unor simptome care pot anunta afectiuni foarte grave, dar pe care, in aceste zile, le putem pune pe seama oboselii acumulate de sarbatori, a consumului de alcool si a meselor imbelsugate.