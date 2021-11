Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Sandra Alexiu a relatat pe Facebook una dintre dramele pandemiei in care doua surori au refuzat sa mearga la spital deși erau bolnave. Pentru una a fost prea tarziu, cealalta regreta, a povestit doctorița. Acum doua saptamani am primit rezultatul testelor lor, doua surori pe care nici nu mai…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj parinților carora le este frica sa iși lase copiii la școala din cauza Covid. „Aș vrea sa va spun ca regula de baza in legea Educației Naționale este prezența fizica la școala. Atat pentru invațamantul de zi, cat și pentru invațamantul seral.…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul anti-vaccin de sambata a fost unul „cinic”, susținand ca ceilalți romani(cei care nu au participat la protest) cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital. „Ne uitam acum și m-am uitat și la protestul de ieri, protest cinic,…

- Octavian Jurma avertizeaza pe Facebook ca am intrat intr-o saptamana decisiva pentru evoluția coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este de așteptat ca in aceasta saptamana sa avem mai multe zile cu peste 10.000 de cazuri in 24 de ore."Am intrat in saptamana adevarului.Incepand de maine vom avea valori…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat ca la jumatatea lunii septembrie se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600, cat se estima initial. Gheorghita a declarat duminica seara, la Digi24, ca nu se asteapta…

- „De ce bat campii cu vaccinarea tinerilor si a copiilor peste 12 ani? De ce insist sa se dea drumul liber la a 3-a doza de vaccin si la rapelul heterolog (rapel cu alt vaccin decat prima doza)? Pentru ca tulpina Delta nu este doar mai infectioasa, este si mai periculoasa decat Alpha si tulpinile precedente”,…